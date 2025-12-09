কুষ্টিয়ার মিরপুরে পাক-হানাদার মুক্ত দিবস পালিত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে পাক-হানাদার মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর’ ২০২৫) সকালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মিরপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়ের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয় র‌্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের পূর্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সদস্য সচিব নজরুল করিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক আহ্বায়ক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিজভী আহমেদ, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবুল কালাম, উপজেলা জনসাস্থ্য’র উপ-সহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, উপজেলা উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা রাশেদ আহমেদ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন প্রমুখ। শেষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

