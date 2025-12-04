কুষ্টিয়ার মিরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারুইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মশান বাজারে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মুক্তার হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর- ভেড়ামারা) আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবার যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাতে তিনি এদেশের আপামর জনসাধারণের নেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বৈরাচার এরশাদের আমল থেকে আজ অবদি দেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তার যে আপসহীন ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার মত জাতীয় নেতাকে ফ্যাসিস্ট হাসিনা মিথ্যা মামলায় জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে হয়রানি করেছে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।
৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটাধিকার এবং একটি নির্বাচিত সরকার আসার জন্য রাজনৈতিক ইতিহাসে বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল সমস্যা নিরসনে একটি নির্বাচিত সরকার অপরিহার্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক রাশেদুর রহমান রঞ্জুর পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাতীল মাহমুদ, বলিদা পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আলম স্বপন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক কামরুজ্জামান কাকন, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এডভোকেট খায়রুজ্জামান খাইরুল, যুগ্ন আহবায়ক ইঞ্জিনিয়ার জাকিরুল ইসলাম লিটন, বারুইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি সানোয়ার হোসেন খান, আলম হোসেন, রবিউল ইসলাম দবু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন ওলামা দলের আহবায়ক রবিউল ইসলাম রুনু, ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক আয়োজিত হোসেন, ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সভাপতি শাহিনুজ্জামান সাইন, সাধারণ সম্পাদক সুরুজ আলী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান তুহিন, ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাফর প্রমুখ। পরে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আসল মুক্তি কামনা করে এক দোয়া মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা বেলাল হোসেন মিলন।
