কুষ্টিয়ার মিরপুর আমলায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে শনিবার বিকেলে কাতলামারী বাজারে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সদরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে বিনা চিকিৎসায মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। দেশের সর্বস্তরের জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করছে। বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বের ফলেই জনগণ ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন। তাই জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাসময়ে নির্বাচন দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, বেগম খালেদা জিয়াই একমাত্র নেত্রী যিনি জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কোন সরকারের সঙ্গে আপোষ করেননি।
দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণের ভোটাধিকার আদায়ে সব সময় ছিলেন আপোষহীন। জজ কোর্টের পিপি এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী রব্বান, সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুল ইসলাম শাহিন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুল ইসলাম মকবুল, সদরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন মুসা, পোড়াদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মেহেদী হাসান পলাশ, উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক আছের আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সদপ্তর সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক শরিফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান কাকন, উপজেলা কৃষক দলের অ্যাডভোকেট খায়রুজ্জামান, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ছাব্বির আহম্মেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সদরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আশা। পরে বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

