কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লাবার নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমনের পরিচালনায় এ সময়ে ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতে খোদা সবুজ, অর্থ-সম্পাদক হাফিজুর রহমান, নির্বাহী সদস্য বাবলু রঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ক্লাবের কর্মকাণ্ডে গতিশীল ও সদস্যদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও ক্লাবের সাহিত্য সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল মালিক জোয়ার্দ্দারের মৃত্যুতে শূন্য পদে আশরাফুল আলম হীরাকে মনোনীত করা হয়।

