কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে ক্লাবের নিজস্ব ভবনে ক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদির সভাপতিিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমনের উপস্থাপনায় সভায় বক্তব্য রাখেন,, ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কুদরতি খোদা সবুজ ,অর্থ সম্পাদক হাফিজুর রহমান প্রমূখ। সভায় আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের কর্মসূচি এবং ঐদিন প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ক্লাবের পক্ষ থেকে শিক্ষা সফরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। ক্লাবের অর্থ সম্পাদক হাফিজুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় ক্লাবের নির্বাহী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.