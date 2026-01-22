কুষ্টিয়ার মিরপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকালে জেলার মিরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহমেদ খান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষার একাডেমিক সুপারভাইজার জুলেখা খাতুন, প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিঠু। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামানের পরিচালনায় এ সময়ে সিনিয়র সহকারী শিক্ষক জয়শ্রী পাল, ফারজানা জামান, আরিফুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক শফিউল ইসলাম, ওমর ফারুক, আসাদুজ্জামান, জাকিয়া সুলতানা, হাসানুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
পূর্ববর্তী পোস্ট
এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.