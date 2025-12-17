কুষ্টিয়ার মিরপুর স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের স্মরণে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল ১৬ডিসেম্ব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দলীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত এর দোয়ার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মিরপুর পৌর কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব কারি অধ্যাপক আব্দুস সালাম। মিরপুর পৌর কমিটির সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা আবুল হাশেমের সঞ্চালনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া২ আসনের খেলাফত মজলিস মনোনীত জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী হাফেজ মাওলানা আরিফুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী হাফেজ মাওলানা আব্দুল হাকিম, সদস্য সচিব মাওলানা আবেদ আব্দুল মতিন, পৌর কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা আমির হামজা শিক্ষা সচিব হাফেজ মাওলানা ক্বারী বরকতউল্লাহ আজিমী প্রমূখ।
