কুষ্টিয়া-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম সমর্থকদের সমাবেশ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর—ভেড়ামারা) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মনোনয়ন প্রত্যাশী অধ্যাপক শহীদুল ইসলামকে পুর্নবিবেচনায় নিয়ে দলীয় নমিনেশন দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের তৃণমূল নেতাকর্মীরা সমাবেশ করেছে। মঙঙ্গলবার সকালে উপজেলা বিএনপি’র দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এই আসনে বিএনপি থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার রাগিব রউফ চৌধুরী নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাগিবের সমর্থকরা উপজেলার কিছু কিছু জায়গাতে আনন্দ মিছিল বের করেন। অপরদিকে, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মঙ্গলবার মিরপুর ও ভেড়ামারাতে সমাবেশ করেছে সাবেক তিন বারের এমপি অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের সমর্থকরা।
সমাবেশে বক্তব্য দেন মনোনয়ন বঞ্চিত অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের পক্ষে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আশরাফুজ্জামান শাহীন, সিনিয়র সহ সভাপতি খন্দকার ওমর ফারুক কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার টিপু সুলতান, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক বাবু, পৌর বিএনপি’র সিনিয়র সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবু, সাবেক সদস্য সচিব আজাদুর রহমান আজাদ, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি এমাদুল হক এমদাদ, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক সুলতান আলী, মালিহাদ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি নূর এ আল আমীন বুলবুল প্রমুখ। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও হাজারো কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। নেতাকর্মীরা ঘোষণা দেন এই আসন রক্ষা করতে হলে অতিদ্রুত মনোনয়ন পরিবর্তন করে জননেতা অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম।
