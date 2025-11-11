কুষ্টিয়া-২ আসন অধ্যাপক শহীদুল ইসলামকে বিএনপির প্রার্থী করার দাবিতে মহাসড়কে বিক্ষোভ, মানববন্ধন।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন সাবেক সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলামের সমর্থকেরা। তাঁরা শহীদুল ইসলামকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।

এর ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকেলে ভেড়ামারা লালন শাহ সেতু থেকে কুষ্টিয়া ত্রিমোহনী পর্যন্ত কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের ১৮ কিলোমিটারে অন্তত ৫টি স্থানে মানববন্ধন হয়েছে। একপর্যায়ে শহীদুল ইসলামের সমর্থকেরা মনোনয়ন পুন:বিবেচনা করে স্লোগান দিতে দিতে মহাসড়কে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেন। এতে দুই উপজেলার ১৯টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার হাজার হাজার স্থানীয় নেতাকর্মী ছাড়াও এলাকার সাধারণ জনগণ ও মহিলারা হাতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেন।
৩ নভেম্বর জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি। কুষ্টিয়া-২ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রাগীব রউফ চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর থেকেই দুই উপজেলায় শহীদুল ইসলামের হাজারো সমর্থক আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।
সোমবার বেলা তিনটার দিকে মিরপুর ও ভেড়ামারার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে হাজারো নারী-পুরুষ ব্যানার ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন। তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিকেল পাঁচটার দিকে শহীদুল ইসলাম ছাদখোলা একটি গাড়িতে মহাসড়ক দিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে যান এবং হাত নেড়ে সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানান। এ সময় তাঁর গাড়ির পেছনে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচি কুষ্টিয়া সদরের শেষ প্রান্ত ত্রিমোহনী এলাকা থেকে মিরপুর বহলবাড়িয়া পর্যন্ত হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

কৃষি প্রণোদনায় অনিয়মের অভিযোগে মেহেরপুরে দুদকের অভিযান

এলাকার খবর

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভা ও র‍্যালি…

এলাকার খবর

নতিপোতা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মহিলাদলের নির্বাচনী সভায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক…

এলাকার খবর

মেহেরপুরে আইডিইবির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More