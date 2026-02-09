কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে সোমবার বিকেলে স্থানীয় ফুটবল মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বিএনপির সভাপতি আশরাফুজ্জামান শাহিনের সভাপতিত্বে এ নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন উন্নয়ন ও গণতন্ত্র রক্ষায় ধানের শীষের নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন বানালের জন্য ফ্যাসিষ্ট হাসিনা ভারতে বসে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ২০০৮ সালের মত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতে না পারে সে বিষয়ে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে।
এছাড়াও জামায়াত-শিবির গুপ্ত বাহিনীও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে এ সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্যে কুষ্টিয়া-২ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত, সমাজ গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি নির্বাচিত হলে এলাকায় মাদক চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কাজ করবেন উল্লেখ করে আরও বলেন সকল ধরণের অনিয়ম সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও মাদকমুক্ত করতে জিরো ট্রলারেন্স নীতিতে কাজ করবেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মহাসচিব সাবেক সংসদ সদস্য আহসান হাবীব লিংকন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, লেঃ কর্নেল (অবঃ) শামসুজ্জামান। উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার টিপুর সুলতানের পরিচালনায় এ সময়ে জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত, মিরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আজাদুর রহমান আজাদ, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক রেজি খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

