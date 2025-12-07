কুষ্টিয়ায় আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনের দাবিতে আলোচনা সভা 

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় আধুনিক রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ এবং রেলসেবার মান উন্নয়নের দাবিতে কুষ্টিয়া বড় স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকালে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উন্নয়ন সংগঠক সুলতান মারুফ তালহার সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন দুর্নীতি বিরোধী সংগঠক লেখক ও সাংবাদিক আলী মুজাহিদ।
কুষ্টিয়া জেলার রেলওয়ে উন্নয়নের গবেষণা মূলক প্রস্তাবনা পাঠ করেন কুষ্টিয়া রেলযাত্রী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রুবি সওদাগর, লিমন আহমেদ, তিতাসসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা বলেন, এই অঞ্চলের লাখো মানুষের যাতায়াত, পণ্য পরিবহন ও আর্থিক কর্মকাণ্ড রেলপথের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়ার রেলপথ, প্ল্যাটফর্ম, যাত্রী নিরাপত্তা ও সেবার মান উন্নয়ন স্থবির হয়ে আছে। কুষ্টিয়া জেলার প্রধান যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে রেল অন্যতম হলেও অবকাঠামো ও সেবার মান সময়োপযোগী নয়। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি আধুনিক রেলস্টেশন নির্মাণ, ট্রেন সার্ভিস বৃদ্ধি, প্ল্যাটফর্ম সংস্কার এবং যাত্রীবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। এ দাবির অগ্রগতি না হলে কঠোর আন্দোলনের সতর্কতাও উচ্চারণ করেন বক্তারা।
সমাপনী বক্তব্যে সুলতান মারুফ তালহা আগামী বুধবার কুষ্টিয়া ডিসি কোর্ট চত্বরে নাগরিকবন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেন এবং সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

