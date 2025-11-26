কুষ্টিয়ায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যৌথ উদ্যোগে ও প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)’র সহযোগিতায় বুধবার সকালে এক বর্নাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। প্রাণিসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল দপ্তরের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফির প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ পিযূষ কুমার সাহা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন, ৪৭ বিজিবির সুবেদার আলমগীর হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর জামাল হোসেন। পরে অতিথিবৃন্দ স্টল গুলো ঘুরে দেখেন।

