কুষ্টিয়ায় জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:আজ ০২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে কুষ্টিয়ায় জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, পিপিএম (বার) মহোদয়। মতবিনিময় সভার শুরুতে পুলিশ সুপার মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দগণ পুলিশ সুপার মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মুল্যবান মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও পুলিশ সুপার মহোদয় জেলার সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব শিকদার মোঃ হাসান ইমাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), কুষ্টিয়া এবং জনাব ফয়সাল মাহমুদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্), কুষ্টিয়াসহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

