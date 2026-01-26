কুষ্টিয়ায় টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুশাসন বিষয়ে মানববন্ধন 

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ায় টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুশাসন বিষয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে শহরের পাঁচ রাস্তা মোড়ে সচেতন নাগরিক কমিটির উদ্যোগে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস উপলক্ষে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য সুভাশীষ সাহা খোকন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)’র এরিয়া কো-অর্ডিনেটর রায়হানুল ইসলাম, মিরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন, সেতু এনজিও’র প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, এফপিএবির জেলা কর্মকর্তা কাওসার আলী সৈকত, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প কর্মকর্তা সাবেরা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অপরিহার্য। নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে বক্তারা জানান।

