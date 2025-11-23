কুষ্টিয়ায় বিএনপির নির্বাচনী কর্মী সমাবেশ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বিএনপির নির্বাচনী কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে জেলার ভেড়ামারা উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে স্থানীয় মুকুল ক্লাব মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া- (মিরপুর-ভেড়ামারা)  আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন,বিএনপি  একটি বড় রাজনৈতিক দল হাওয়াই একাধিক প্রার্থী ও তাদের মধ্যে  মতভেদ থাকতে পারে। বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি নির্বাচিত হলে সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস, মাদক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত আধুনিক ভেড়ামারা উপজেলা গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সদস্য সচিব ও উপজেলা পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান শাহাজান আলী। বিশেষ বক্তা ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত। মোকারিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী রব্বানী, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুল ইসলাম শাহিন, মিরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, পোড়াদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মেহেদী হাসান পলাশ, ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য  শিহাবুল ইসলাম, মন্জুর আলম দুলাল, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব  মোশারফ হোসেন, জাতীয়তাবাদী দল ভেড়ামারা পৌর আহবায়ক হাফিজুর রহমান জিন্নাহ প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে গণজমায়েত

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় বিএনপি’র রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবায়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত…

এলাকার খবর

পারকৃষ্ণপুর–মদনা ইউনিয়নে জামায়াতের পথসভা ও যোগদান ১১৫ 

এলাকার খবর

সকল তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে শেখ হাসিনার বিচার হয়েছে, আসামী পক্ষের আপিলের সুযোগ…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More