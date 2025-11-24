কুষ্টিয়ায় বিএনপি’র রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবায়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে ৩১ দফা বাস্তবের লক্ষ্যে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মিরপুর উপজেলা ও পৌর মৎস্যজীবী দলের উদ্যোগে রোববার বিকেলে  মশান বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামার) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরী বলেন,

দেশে গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার আমাদের প্রত্যেকের একটাই দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিএনপি’র বিরুদ্ধে দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি দল জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলছে।

ব্যারিস্টার রাকীব রউফ চৌধুরী বলেন  জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
তিনি আরো বলেন, আমরা যদি দেশ, দল ও জিয়া পরিবারকে ভালোবাসি তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই ধানের শীষে কাজ করতে হবে।
উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন জেলা মৎস্যজীবী দলের আহবায়ক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আসাদ। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব রেজাউল করিম রেজা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জজ কোর্টের পিপি এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শাজাহান আলী, মিরপুর উপজেলা বিএনপির সম্পাদক রহমত আলী রব্বান, জেলা ছাত্রদলের সদস্য
সচিব খন্দকার তসলিম উদ্দিন নিশাত, মিরপুর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল প্রমূখ।

