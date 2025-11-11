কৃষি প্রণোদনায় অনিয়মের অভিযোগে মেহেরপুরে দুদকের অভিযান

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এ অভিযান পরিচালনা করে দুদকের একটি দল।
দুদকের কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়ের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। এ সময় দুদক কর্মকর্তারা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে বিগত সময়ে বাস্তবায়িত কৃষি প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ, ব্যয় ও প্রণোদনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।
দুদক সূত্রে জানা যায়, কৃষি অফিসে পেঁয়াজের প্রণোদনা ও বীজ বিতরণ, বাঁশ ক্রয়ে মৃত ব্যক্তির নামে টাকা উত্তোলন, মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল করে ভাউচার প্রদর্শন, সার বিতরণে অনিয়ম, তাল বীজ রোপণ প্রকল্পে অনিয়মসহ বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতেই আজকের অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে দুদক কর্মকর্তারা অফিসের নথিপত্র পর্যালোচনা করেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করেন। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে সরেজমিন কথা বলেন এবং সরকারি প্রণোদনা বিতরণের বাস্তব চিত্র যাচাই করেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায় জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে অভিযোগগুলো যাচাই করছি। মাঠপর্যায়ে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। তদন্তে দুর্নীতির প্রমাণ মিললে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
দুদক কর্মকর্তারা জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযানে তারা আরও কঠোর হবেন, যাতে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ না থাকে।
