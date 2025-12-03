কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলায় উপচেপড়া ভিড়: চুয়াডাঙ্গায় দ্বিতীয় দিনেও জমজমাট আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার:কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গায় তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা চলছে। মুক্তমঞ্চ চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এই মেলা গত মঙ্গলবার দুপুরে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। মেলার দ্বিতীয় দিনেও দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

মেলায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ১২টি স্টল বসেছে। এসব স্টলে নানা ধরনের ফল, সবজি, বীজ, কীটনাশক, সবজি ও ফলের চারা, খাঁটি মধু, গুড় সহ চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং জৈব সার প্রদর্শিত হচ্ছে।
কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা স্টলগুলোতে প্রদর্শিত ফল ও সবজির উপকারিতা সম্পর্কে দর্শনার্থীদের নানা তথ্য দিচ্ছেন। পাশাপাশি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ভয়াবহ দিক সম্পর্কেও তারা সকলকে ধারণা দিচ্ছেন, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।
মেলায় প্রথম দিন থেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীরা কৃষি বিষয়ক এবং অন্যান্য বিষয়ে পরিবেশনা করছেন, যা মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক আলমগীর বিশ্বাস,খুলনা বিভাগীয় বীজ প্রত্যয়ন অফিসার বিভাস চন্দ্র সাহা, অতিরিক্ত পরিচালক মিঠু চন্দ্র অধিকারী, কৃষি প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন, সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান, আব্দুল ওয়াহেদ, মোসলে উদ্দিন সহ জেলার বিভিন্ন স্থানের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষি উদ্যোক্তা এবং নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ।
কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি বিষয়ক এই মেলা আগামীকাল ৪ ডিসেম্বর শেষ হবে।

