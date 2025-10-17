গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে — মাহমুদুল হাসান খান বাবু

জীবননগর ব্যুরো :জীবননগরে পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে বাসস্ট্যান্ডের মুক্তমঞ্চে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক বিজিএমইএ সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে বিএনপি’র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু প্রধান অতিথির অতিথির বক্তব্য বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন কে সামনে রেখে দিকনির্দেশনামূলক নির্দেশনা দেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন,তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি আজ দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অবিচল। জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই দেশকে আবারও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।বিএনপি জনগণের দল এই দলের শক্তি হলো জনগণ। তাই আগামী দিনে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যেতে হবে। সাধারণ জনগন বিএনপির মূল শক্তি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে ধানের শীষ কে বিজয়ী করবেন এটাই আপনাদের কাছে প্রত্যাশা।
তিনি আরো বলেন,আগামী দিনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান বাংলাদেশের নেতৃত্বে আসবেন এবং জনগণের ওপর নির্ভর করে দেশকে এগিয়ে নেবেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে গণতন্ত্রকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আগামী দিনের সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।’
জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জীবননগর পৌর বিএনপির সভাপতি শাহজাহান কবীর এবং সভা সঞ্চালনা করেন জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সামসুজ্জামান ডাবলু। এছাড়াও জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জীবননগর পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি তাজুল ইসলাম,দর্শনা থানা বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, জীবননগর পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন শফি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন ঠান্ডু।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক হযরত আলী সরকার, সদস্যসচিব মনিরব হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আশরাফ হোসেন, সদস্যসচিব সুমন বিশ্বাস, কৃষক দলের আহ্বায়ক ইউনুচ আলী, সদস্যসচিব নাজমুল সবুর, মৎস্যজীবী দলের সভাপতি জাহিদ হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কিরণ হাসনাত রাসেল, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রিমন, ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রমেন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক সাগর বিশ্বাসসহ পৌর, ওয়ার্ড বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
সভায় পৌর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদল, মৎস্যজীবী দল , শ্রমজীবিদল সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
সভাস্থলে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বক্তাদের বক্তব্যে উপস্থিত জনতা করতালিতে সমর্থন জানায়।
অনুষ্ঠান শেষে দেশের শান্তি, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়।
