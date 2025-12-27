গণভোট উপলক্ষে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর প্রতিনিধি:আগামী গণভোট ২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের সঙ্গে গণভোটের প্রচার ও জনসচেতনতা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে গণভোটের তাৎপর্য ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দিলে অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি আরও বলেন, গণভোটের সময় নিরপেক্ষতা, আইনানুগ আচরণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, জেলা আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ কামরুজজামান প্রমুখ।
এসময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ গণভোট সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রমে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন।
মতবিনিময় সভাটি আয়োজন করে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর এবং সহযোগিতায় ছিল উপজেলা প্রশাসন, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
এ সময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।
