গভীর রাতে ছিন্নমূল মানুষের পাশে জীবননগরের ইউএনও আল আমীন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় এ বছর আগেভাগেই নেমে এসেছে শীতের তীব্রতা। কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে রাত কাটাচ্ছেন জেলার ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষজন। কেউ পাতলা চাদর, কেউবা গামছা-লুঙ্গি কিংবা ছেড়া কাঁথায় শরীর জড়িয়ে কাটাচ্ছেন রাতের শেষ প্রহর।
এমন সময়ে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই জীবননগর উপজেলার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শীতার্ত মানুষদের হাতে কম্বল পৌঁছে দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল আমীন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১০টা থেকে তিনি জীবননগর পৌর শহরসহ আশপাশের বিভিন্ন বাজারে অবস্থান নেওয়া ছিন্নমূল মানুষের হাতে নিজে কম্বল তুলে দেন।
ইউএনও আল আমীন বলেন, “ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছিন্নমূল, দুস্থ ও অসহায় মানুষের খোঁজ করে এসব শীতবস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।”
তিনি আরও বলেন, “আমরা সচ্ছল মানুষরা শীতের সময় প্রয়োজনীয় সবকিছুই কিনতে পারি। কিন্তু যখন আমরা আরামে কম্বল মুড়িয়ে ঘুমাই, তখন অনেক মানুষ বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন কিংবা খোলা রাস্তায় শীতের কষ্টে রাত কাটায়। তাদের মুখে সামান্য হাসি ফোটাতে পারা—এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ।”
ইউএনও আল আমীন সমাজের প্রতিটি সচ্ছল মানুষকে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।
রাতে কম্বল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মুশফিকুর রহমান।
