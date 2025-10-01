গরিব ও অসহায় হিন্দুদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার উদ্যোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র পক্ষ থেকে গরিব ও অসহায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মানবিক এই কার্যক্রমে শতাধিক পরিবারের হাতে চাল, ডাল, তেল, লবণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। তিনি বলেন, “মানবিক মূল্যবোধ আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা চাই একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, যেখানে প্রত্যেক মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির মাওলানা খান জাহান আলী, নায়েবে আমির মাওলানা সিরাতুল ইসলাম নাঈম এবং উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাসার। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সর্বদা মানুষের কল্যাণে কাজ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। শুধু নির্বাচনী প্রচারণা নয়, বরং মানবতার সেবাকে আমরা একটি ইবাদত হিসেবে দেখি।

খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, সংকটের সময়ে এমন সহযোগিতা তাঁদের অনেকটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, সমাজের বিত্তবান ও রাজনৈতিক দলগুলো এভাবে পাশে দাঁড়ালে মানবিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলায় বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমকে এলাকাবাসী প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

