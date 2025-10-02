গাংনীতে নবজাতকের কান্নায় কেঁপে উঠল গ্রাম, পাশে দাঁড়াল মেহেরপুরে ইউএনও খাইরুল ইসলাম।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক শিশুটির খোঁজখবর নেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তিনি নবজাতককে দেখতে যান। এসময় তিনি শিশুটির চিকিৎসা-সেবার বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে শিশুটির জন্য প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উদ্ধারকৃত নবজাতকটি বর্তমানে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নবজাতকটি সুস্থ আছে এবং চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

এসময় ইউএনও খায়রুল ইসলাম বলেন, “শিশুটির সার্বিক খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। তার চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হবে।”

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গাংনীর মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে কান্নার শব্দ শুনে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে আনসার সদস্যরা নবজাতকটিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শিশুটি অজ্ঞাতপরিচয় হলেও তাকে ঘিরে এখন মানবিক আবেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই নবজাতকটির দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

