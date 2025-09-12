চুয়াডাঙ্গায় ইয়াবাসহ আটক ২: সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শহরের টাউন হল মাঠ এলাকা থেকে ৪২ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এই অভিযান চালানো হয়। আটককৃতরা হলেন তারিক আহমেদ জিহাদ (২৫) এবং আব্দুর রহমান অমিত (৩০)।
আটককৃত তারিক আহমেদ জিহাদ চুয়াডাঙ্গা শহরের কলেজ পাড়া এলাকার আয়ুব আলীর ছেলে এবং আব্দুর রহমান অমিত মসজিদপাড়া এলাকার মৃত প্রভাত সাহার ছেলে।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মনজুর রহমান মাসফিরের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য টাউন হল মাঠে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় তারিক ও আব্দুর রহমানকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৪২টি ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি গাঁজা সেবনের কলকে, একটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ১৩৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকের পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় হস্তান্তর করে।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।
