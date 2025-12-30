চুয়াডাঙ্গায় গণভোট উপলক্ষে সচেতনতামূলক প্রদর্শনী ও জনমত সংগ্রহ

স্টাফ রিপোর্টার:ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গণভোট উপলক্ষে ও অন্তবর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গায় এক সচেতনতামূলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার চৌরাস্তার মোড়ে এই প্রদর্শনী শুরু হয়।
প্রদর্শনীতে জনগণের মতামত ও অভিযোগ জানাতে একটি জনমত বক্স স্থাপন করা হয়। বক্সটিতে লেখা ছিল— “আপনার মতামত পাঠান মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে। আপনার মতামত ও পরামর্শ লিখে পাঠিয়ে দিন।” এতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে ঢাকা থেকে আগত শিল্পীরা এসময় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য প্রদর্শন করা হয়। একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনীতে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ড, আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ জুলাই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়।
এ সময় গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয় এবং প্রবাসীরা কীভাবে ভোট প্রদান করবেন সে বিষয়েও জনগণকে অবহিত করা হয়। একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানের মূল স্লোগান ছিল—
“গণভোট ২০২৬, সংসদ নির্বাচন—দেশের চাবি আপনার হাতে।”
প্রদর্শনী চলাকালে বড়বাজার চৌরাস্তার মোড়ে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং গণভোট ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগ্রহ দেখান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসের কর্মকর্তা শিল্পী মণ্ডলসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মীবৃন্দ।
এসময় প্রচারণা টিমের পক্ষে বলা হয় প্রচারণায় অংশ নেওয়া দুইটি সুপার গাড়ি জেলা পর্যায়ে এবং আটটি ছোট গাড়ি থানা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে জানানো হয়। প্রচার ভ্যানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো. মুন্না। এ কার্যক্রমে মোট ১৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা। আরো উপস্থিত ছিলেন
মো. হুমায়ুন কবীর, শামীম মাহমুদ, মোসারফ আলী, রাফসান জানি, আলাউদ্দিন, ভুট্টো ও শিশির আলী।
গণভোট উপলক্ষে এই প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.