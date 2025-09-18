চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনিক মানবকণ্ঠের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনিক মানবকণ্ঠের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত।

মোঃ আব্দুল্লাহ হক,
চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় জাতীয় দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকার ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। দৈনিক মানবকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল্লাহ হকের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তারা মানবকণ্ঠকে গণমানুষের মুখপত্র হিসেবে তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক খাসখবরের প্রধান সম্পাদক রাজিব হোসেন কচি, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক আজকের চুয়াডাঙ্গার বিপুল আশরাফ, চুয়াডাঙ্গা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল আমিন, দৈনিক সময়ের সমীকরণের প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক, আরটিভির জেলা প্রতিনিধি জহির রায়হান, দৈনিক আমার দেশের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি মফিজ জোয়ার্দার, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি জামান আক্তার, মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি সাইফ জাহান, এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি রফিক রহমান, দৈনিক মাথাভাঙ্গার মাল্টিমিডিয়া চীফ শেখ রাকিব,সিনিয়ার স্টাফ রিপোর্টার সামসুজ্জোহা রানা, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহফুজ মামুন, হালিম , শিমুল এবং একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি এম এ মামুন।
বক্তারা পত্রিকার পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং সহযাত্রীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক সাংবাদিকতা চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

