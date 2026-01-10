চুয়াডাঙ্গায় পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বাদ আসর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মডেল মসজিদ প্রাঙ্গণে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর ছাত্রদলের সভাপতি কৌশিক আহমেদ রানা।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, বিপ্লবী সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, দপ্তর সম্পাদক টনিক, গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক রাজু আহমেদ। এছাড়া জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঞ্জরুল জাহিদ ও জুয়েল উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, সাধারণ সম্পাদক পল্টু ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন। দুই নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইরান অংশ নেন।
এ সময় যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের পৌর অধীনস্থ বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং দেশ ও জাতির শান্তি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
