চুয়াডাঙ্গায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি: ২ পরীক্ষার্থী আটক

স্টাফ রিপোর্টার :চুয়াডাঙ্গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে দুই পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সময় পৃথক দুটি কেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন- চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার সদাবরী গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে আশিকুর রহমান এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খেজুরা গ্রামের ইদ্রিস আলীর মেয়ে উম্মে রুমানা খানম অনিমা। আটক দুইজন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলছে।
চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) বি. এম. তারিক-উজ-জামান জানান, শুক্রবার বিকেলে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালীন অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে দুইজনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আশিকুর রহমান (রোল- ৬৬১৪১৪৮) নকল এমসিকিউ শিট নিয়ে প্রবেশ করেন। বিষয়টি কক্ষ পরিদর্শকের নজরে আসলে তিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান এবং পরে তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। অন্যদিকে, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে উম্মে রুমানা খানম অনিমা (রোল- ৬৬১১৯৬৪) নামের এক পরীক্ষার্থী স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে প্রবেশ করলে তাকেও আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গায় এবার মোট ১০টি কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৮ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৬ হাজার ৭৩৭ জন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.