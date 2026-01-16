চুয়াডাঙ্গায় ফল বাগান স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:ফল বাগান স্থাপন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল সম্পর্কে কৃষকদের দক্ষ করে তুলতে চুয়াডাঙ্গা সদরে দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মতিউর রহমান। প্রশিক্ষণে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল আহাদ মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার মোঃ নুরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ। প্রশিক্ষণে আরও অংশ নেন বৈজ্ঞানিক সহকারী রাসেল কবির তরফদার ও হাসান আলীসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।
প্রশিক্ষণে ফলের উন্নত জাত নির্বাচন, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পোকামাকড় দমন কৌশল এবং ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কৃষকরা ফল উৎপাদনে আরও লাভবান হতে পারবেন।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মেহেরপুর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.