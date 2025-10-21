চুয়াডাঙ্গায় শিশুদের দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মসূচি সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা ন্যাশনাল চিলড্রেন্স টাস্ক ফোর্স (এনসিটিএফ) আয়োজিত শিশু বিষয়ক দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মসূচি সম্প্রতি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ১৮ অক্টোবর বিকেল ৩টায় চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের পূর্ব পাশের দেওয়ালে অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি এস. এ. সাদিক বিন রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাবিবা বিনতে করিম, শিশু গবেষক জেবা তাসনিয়া, শিশু সাংবাদিক ইফফাত তাইয়িবা ইশারা, শিশু সাংবাদিক শাহারিয়ার আলম মালিকসহ আরও অনেকে। জেলা ভলান্টিয়ার সাইফুল্লাহ সাদিক সৌরভ অনুষ্ঠান পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।
এনসিটিএফ-এর শিশুরা জানান, এর আগে তারা চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গন ও ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েও দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। তারা আরও জানান, ভবিষ্যতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এমন ব্যতিক্রমী এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হবে।
