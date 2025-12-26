চুয়াডাঙ্গায় শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে জেলা প্রশাসনের শীতবস্ত্র বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার শীতার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন। বুধবার ২৪ ডিসেম্বর রাতে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কামাল হোসেন মহোদয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তালতলা ও আলোকদিয়া ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
চলমান শীত মৌসুমে দরিদ্র ও অসচ্ছল মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমে আশ্রয়ন প্রকল্পে বসবাসরত শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, সরকার সবসময় অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে রয়েছে। শীতের তীব্রতা বাড়লে যাতে কেউ কষ্টে না থাকে, সে লক্ষ্যেই জেলা প্রশাসন নিয়মিতভাবে এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।
শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
