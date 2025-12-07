চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৪ পরিবারকে ৬৪ লাখ টাকার চেক প্রদান করলো বিআরটিএ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), চুয়াডাঙ্গা সার্কেল-এর পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। গত রোববার ৭ ডিসেম্বর বিকেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪টি পরিবারের সদস্যদের হাতে মোট ৬৪ লাখ টাকার এই চেক তুলে দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, “মোটরসাইকেল আরোহীদের অবশ্যই আরও সচেতন হতে হবে এবং ট্রাফিক আইন মেনে বাইক চালাতে হবে। অবৈধ ও ড্রাইভিং লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল চালানো কোনোভাবেই কাম্য নয়।”
তিনি আরও মন্তব্য করেন, দক্ষ চালকের অভাবে এবং সাধারণ জনগণের অসচেতনতার কারণে সড়কে মূল্যবান জীবন ঝরে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসক উন্নত বিশ্বের সড়ক ব্যবস্থাপনার উদাহরণ টেনে বলেন, দুর্ঘটনা কমাতে চালক ও যাত্রী উভয়কেই সচেতন ও দক্ষ হতে হবে এবং দেশের জনগণকে সড়ক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.এম তারিক উজ জামান ইসলাম।
বিআরটিএ সূত্রে জানা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ১২ জন নিহতের পরিবার এবং আহত ২ জনের পরিবার—সর্বমোট ১৪টি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই ৬৪ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএর সহকারী পরিচালক লিটন বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এম জেনারেল, বাস ট্রাক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন মুক্তা, টি আই প্রশাসন আমিরুল ইসলাম, মোটরযান পরিদর্শক নাহিদ হাসান, উচ্চমান সহকারী শাকিরুল ইসলাম এবং নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর সেক্রেটারী জাকির হোসেন প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনের দাবিতে আলোচনা সভা 

এলাকার খবর

গভীর রাতে ছিন্নমূল মানুষের পাশে জীবননগরের ইউএনও আল আমীন

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অ্যালকোহল পানে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More