চুয়াডাঙ্গার আবাসিক হোটেল থেকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুর প্রাথমিক ধারণা।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা শহরের চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল থেকে মোঃ মামুনুর রহমান মাসুম (৩৫) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত নেশা করার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং তার বাড়ি কেদারগঞ্জ সবুজপাড়ায় হলেও তিনি পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থাকতেন।
পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মামুনুর রহমান তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলে ওঠেন। হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মামুনুরের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।
ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মামুনুর বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার সকালে হোটেলের চতুর্থ তলা থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মামুনুরের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মামুনুরকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মামুনুরের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।
মামুনের এক বন্ধু, যার নামও মামুন, জানান যে তিনি গতকাল তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং টাকা নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি (CID) ও পিআইবিকে (PIB) খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন

