চুয়াডাঙ্গার আব্দুল্লাহ সিটি মার্কেট ব্যবসায়ী মালিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন সভাপতি শরিফুল, সম্পাদক তরিকুল
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা আব্দুল্লাহ সিটি মার্কেট ব্যবসায়ী মালিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন–২০২৫ শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। আজ ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুর ২টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আব্দুল্লাহ সিটি মার্কেটের চতুর্থ তলায় মালিক সমিতির অফিসকক্ষে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৬৩ জন। এর মধ্যে ৬১ জন ভোটার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করেন। বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য হয় ৫৮টি এবং ৩টি ভোট বাতিল ঘোষণা করা হয়। ১১টি পদের বিপরীতে মোট ২০ জন প্রার্থী নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন।
সভাপতি পদে মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম “চেয়ার” প্রতীক নিয়ে ৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।
সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ তরিকুল ইসলাম “ছাতা” প্রতীক নিয়ে ৩৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।
এছাড়া সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদেও নির্ধারিত প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সদস্য পদে মোট ১১ জন প্রার্থী থাকলেও নির্বাচিত হন ৬ জন।
উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিতে সমবেত হন। ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ব্যবসায়ীরা নির্বাচিত প্রার্থীদের ফুলের মালা পরিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠেন।
নির্বাচন পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট ও পিপি মারুফ সরোয়ার বাবু। সহায়তা করেন আ.স.ম. আব্দুর রউফ, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার নেওহাজ অভি এবং অ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান। নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ সিটি মার্কেটের প্রধান উপদেষ্টা এবং মার্কেট মালিক আব্দুল মমিন স্বপন বলেন, “সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন নেতৃত্ব ব্যবসায়ীদের পাশে থেকে কাজ করবে বলে আশা করছি।”
শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শেষে বিকেল ৫টায় আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন সম্পন্ন ঘোষণা করা হয়।
