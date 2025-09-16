চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ক্লিনিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডেঙ্গু কীট, জরিমানা ৪০ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গা: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা উপজেলার একাত্তর ও হাজী মোড় এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করে।
সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ফার্মেসি পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কনা নার্সিং হোমের ল্যাবে (ফ্রিজে) মেয়াদ উত্তীর্ণ ডেঙ্গু এবং ইউরিন টেস্ট কীট সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অপরাধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫১ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির মালিক মাহমুদ শাহরিয়ার আতিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকালে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করার, মেয়াদ উত্তীর্ণ টেস্ট কীট বা রিএজেন্ট ব্যবহার না করার এবং অন্যান্য ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করার কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এতে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি জনাব মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।
জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান নিয়মিত পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
