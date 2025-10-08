চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার ১ জনকে আটক, আরেকজন পালাতক।
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, দেশীয় ধারালো অস্ত্র এবং জাল নোট সহ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। অপারেশন ৩৬ এডি’ নামে অভিযানে
৫৫ এফ আই ইউনিটের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত পৌনে আটটা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন (৩৬ এডি)-এর নেতৃত্বে এই যৌথ দলটি আলমডাঙ্গা মিয়াপাড়ার বাসিন্দা মো: ইসরাফিল আলম সানি-এর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।
উদ্ধারকৃত মালামাল ও আটক আসামি
অভিযানের সময় বাড়িটি থেকে মো: ইসরাফিল আলম সানি-কে আটক করা হয় এবং তাঁর হেফাজতে থাকা নিম্নলিখিত মালামালগুলো উদ্ধার হয় ৬৫০ গ্রাম গাঁজা,১৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট,১ বোতল বিদেশী মদ,৪টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র,১টি ৫০০ টাকার জাল নোট,নগদদুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত ত্রিশ টাকা,২টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন
অভিযানে আসামির সহযোগী আলমডাঙ্গার মিয়াপাড়ার মৃত মজিদ মিয়ার ছেলে পিয়াল মাহমুদ সাদ্দাম ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আটক মো: ইসরাফিল আলম সানি-কে উদ্ধারকৃত মালামালসহ আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পলাতক দ্বিতীয় আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাসুদুর রহমান সরকার জানান পালাতাম আসামির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে, আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মাদক ও অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে বলে জানা গেছে।
