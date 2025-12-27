চুয়াডাঙ্গার উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমকর্মী মোঃ আব্দুল্লাহ হকের ২৫তম জন্মদিন উদযাপন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমকর্মী মোঃ আব্দুল্লাহ হকের ২৫তম জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের কলেজ রোডে অবস্থিত ফোর্ক এন্ড ফ্রেম রেস্টুরেন্টে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে।

জন্মদিনের এই আয়োজনে মোঃ আব্দুল্লাহ হকের শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত থেকে কেক কাটা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণীয় করে তোলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রিয় শহর চুয়াডাঙ্গা ও মানবিক ফাউন্ডেশনের প্রধান পরিচালক যুবরাজ খান রিমন, মানবাধিকার কর্মী মুরসালিন, ফটোগ্রাফার বুরহান, কনটেন্ট ক্রিয়েটর আব্দুল্লাহ, দৈনিক আজকের চুয়াডাঙ্গার স্টাফ রিপোর্টার মুন্না রহমান, দৈনিক মাথাভাঙ্গার মাল্টিমিডিয়া বিভাগের শেখ রাকিব, আজকের চুয়াডাঙ্গা ও চুয়াডাঙ্গা টিভির রিপোর্টার হাসান শাহরিয়ার অপূর্ব এবং শাপলা টিভির প্রতিনিধি হৃদয়সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, মোঃ আব্দুল্লাহ হক ২৭ ডিসেম্বর ২০০০ সালে চুয়াডাঙ্গার এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তিনি ২৫ বছরে পদার্পণ করেন। জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

কর্মজীবনে তিনি চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় দৈনিক দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মানবকণ্ঠ পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং শাপলা টিভি অনলাইন-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, নীলমনিগঞ্জ এজেন্ট ব্যাংকিং-এ কর্মরত রয়েছেন।

জন্মদিনের অনুভূতি প্রকাশ করে মোঃ আব্দুল্লাহ হক বলেন, “এই দিনে আমাকে ঘিরে যারা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে চাই।”
অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয়।

মোঃ আব্দুল্লাহ হক এর জন্মদিনে দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল আমিন তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আগামী দিনের পথ চলা আরো সুন্দর করতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করার আহ্বান জানান।
এছাড়াও তার জন্মদিন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাক্তিবর্গ তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

