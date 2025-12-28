চুয়াডাঙ্গার কোর্টমোরে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্ট অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, যানবাহনের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং অবৈধ মালামাল পরিবহন প্রতিরোধে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ বাস, মাইক্রোবাস, ট্রাক, ইজিবাইকসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তল্লাশি করা হয়। এ সময় চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হয়। পাশাপাশি কোনো অবৈধ মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও কঠোর নজরদারি করা হয়।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই লিটন হোসেন, পুলিশ লাইনের সঙ্গীয় ফোর্স, ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা, টিএসআই ইব্রাহিম ও এটিএসআই আরিফুল ইসলাম।

এ সময় লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকার অভিযোগে তিনজন মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। জরিমানা আদায় করা হয় মোট ১৩ হাজার টাকা। এছাড়াও দুইটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো ও দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

