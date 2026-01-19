চুয়াডাঙ্গার প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠে নতুন কারিকুলাম নিয়ে অভিভাবক–শিক্ষক মতবিরোধ, আলোচনায় সমাধান

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।

রবিবার ১৮ জানুয়ারি সকাল নয়টার দিকে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং অভিভাবকরা বিক্ষোভ করতে থাকেন।
বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রদীপন স্কুলের শিক্ষকরা অভিভাবকদের জানান যে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন কারিকুলাম অনুসরণ করে পাঠদান করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্লে, নার্সারি, কেজি–১ ও কেজি–২ শ্রেণিতে নির্ধারিত সিলেবাস ছাড়া এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু সরকারি বোর্ড বই অনুসরণ করে পাঠদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। তাদের অভিযোগ, ভর্তি করানোর সময় নতুন কারিকুলাম বা পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ দেওয়া হয়নি। তারা তাৎক্ষণিকভাবে ভর্তি বাতিল করে ভর্তি ফি ও স্কুল ড্রেস তৈরির খরচ ফেরত অথবা পূর্বের কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানের দাবি জানান।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের গেটে তালা লাগিয়ে দেন। এতে বিদ্যালয়ে সাময়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।
এ বিষয়ে এক অভিভাবক বলেন এখানে যে বই এবং দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সেটি আসলেই সঠিক নয় এখানে যাতে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্যই ভর্তি করিয়েছিলাম কিন্তু এখানে ছেলেকে ভর্তি করে হতাশ হয়েছে।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) জনাব নয়ন কুমার রাজবংশী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। বৈঠক শেষে অভিভাবকদের আশ্বস্ত করে জানানো হয় যে আপাতত বিদ্যালয়ে আগের কারিকুলাম অনুসরণ করেই পাঠদান কার্যক্রম চালু থাকবে।

এ সিদ্ধান্তের পর অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে।

