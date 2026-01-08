চুয়াডাঙ্গার বড়বাজার ও কোর্ট মোড়ে সেনাবাহিনী–পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের বড়বাজার ও কোর্ট মোড় এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ সড়কে চলাচলরত বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন তল্লাশি করা হয়। এ সময় যানবাহনের বৈধ কাগজপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি অবৈধ মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও নজরদারি করা হয়।

অভিযানে বিভিন্ন অভিযোগে মোট ৫টি মামলায় মোটরসাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে ২১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের কোর্ট মোড় দোয়েল চত্বরে ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীনসহ অন্যান্য অভিযোগে দুইজন মোটরসাইকেল আরোহীকে হেলমেট না পরায় প্রত্যেককে ৩ হাজার টাকা করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কারের চালকের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় তাকে ১০ হাজার টাকা,সর্বমোট ৩৭,৫০০ টাকা জরিমানা করে ট্রাফিক পুলিশ।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার আশরাফুল আলম, সার্জেন্ট রাব্বানী , ট্রাফিক পুলিশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান, এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই হারুন অর রশিদ। এ সময় সদর থানা পুলিশ, পুলিশ লাইন ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় কেশবপুরের নাজমুল নিহত

এলাকার খবর

দামুড়হুদায় নির্বাচনী প্রচারণায় ‘ভোটের গাড়ি’

এলাকার খবর

মিরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়ার মাহফিল

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ার হিকমাহ হেফজুল কুরআন মডেল মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More