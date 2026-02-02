চুয়াডাঙ্গার বেলগাছিতে বারি আলু-৯০ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:এআরএস স্থাপন প্রকল্প, মেহেরপুরের অর্থায়নে চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি এলাকায় বারি উদ্ভাবিত আলু জাত বারি আলু-৯০ এর ওপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটায় এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক ড. জাহান আল মাহমুদ (এআরএস স্থাপন প্রকল্প, মেহেরপুর)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মো. মামুন হোসেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কুষ্টিয়া; মোহাম্মদ নাসির আহমেদ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা; এবং বৈজ্ঞানিক সহকারী মো. রাসেল কবির তরফদার ও মো. হাসান আলী।

মাঠ দিবসে বারি আলু-৯০ এর ফলন, উৎপাদন সক্ষমতা ও কৃষিবান্ধব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বক্তারা জানান, বারি আলু-৯০ এর ফলন বারি আলু-৭ ও বারি আলু-৮ এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। যেখানে বারি আলু-৭ ও ৮ এর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ টন, সেখানে বারি আলু-৯০ এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

এ সময় কৃষকদের মাঝে বারি আলু-৯০ এর চাষ পদ্ধতি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বাজার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কৃষকরা নতুন এ জাতের আলু চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে চাষ সম্প্রসারণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

