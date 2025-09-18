চুয়াডাঙ্গায় ছাদ থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রীর মৃ ত্যু।

গড়াইটুপি প্রতিনিধি: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে হৃদয় আলী (২২) নামের এক রাজমিস্ত্রীর মৃ ত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে দুইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃ ত্যু হয়।

দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা বাজারের আমিরুল ইসলামের নির্মাণাধীন ভবনের দ্বিতীয় তলায় শাটারিংয়ের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন হৃদয়। তিনি কালুপোল মাঝপাড়ার রায়হান আলীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের সহকর্মীরা জানান, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ছাদের কাঠামো তৈরির সময় হঠাৎ হৃদয় নিচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হৃদয়ের অবস্থা ছিল গুরুতর। তাকে দ্রুত ওয়ার্ডে পাঠানো হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃ ত্যু হয়।
রাজমিস্ত্রীর প্রধান শহিদুল ইসলাম জানান, তারা কাজ করছিলেন এমন সময় হৃদয় আকস্মিকভাবে নিচে পড়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যায়।
বেলা পাঁচটা পর্যন্ত নিহতের মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল।

