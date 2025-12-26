চুয়াডাঙ্গা কোটমোড়ে পুলিশের চেকপোস্ট অভিযান: ৪ মামলা, ৪ যানবাহন জব্দ, জরিমানা ৩৩ হাজার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্ট মোড় দোয়েল চত্বরে যানবাহনের কাগজপত্র ও লাইসেন্স যাচাইয়ে নিয়মিত চেকপোস্ট অভিযান পরিচালনা করেছে ট্রাফিক পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন মোটরসাইকেল চালকসহ প্রাইভেট কার ও অন্যান্য যানবাহন তল্লাশি করা হয়। সন্দেহজনক কাউকে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশিও চালানো হয়।
এ সময় মোট ৪টি মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ২টি মোটরসাইকেল চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন, ২ টি মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন বিহীনসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা করে ট্রাফিক পুলিশ। অভিযানে ৪টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয় এবং মোট ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় ইজিবাইক বাস মাইক্রোবাস ট্র্যাক সহ বিভিন্ন যানবাহন চেক করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই রকিবুল ইসলাম, এএসআই হারুন, সদর ফাঁড়ির এএসআই মুনতাজসহ সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা। এছাড়াও ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট তানভীর আহমেদ জনিসহ সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় দায়িত্বরত কর্মকর্তারা জানান, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো, দুর্ঘটনা কমানো এবং অবৈধ মালামাল পরিবহন রোধে নিয়মিত এ ধরনের চেকপোস্ট অভিযান অব্যাহত থাকবে।
