চুয়াডাঙ্গা কোর্টমোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্ট, জরিমানা ১৬ হাজার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্ট বসিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে অবৈধ লাইসেন্স, হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের কাগজপত্র তল্লাশি করা হয়। পাশাপাশি যানবাহনের মাধ্যমে কোনো ধরনের অবৈধ মালামাল আনা-নেওয়া হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।
অভিযানকালে দুটি মোটরসাইকেলের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা এবং দুটি মোটরসাইকেল হেলমেটবিহীন চালানোর অভিযোগে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
চেকপোস্ট ও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের এসআই প্রসেনজিৎ মন্ডল, এএসআই ইলিয়াস হোসেন, সার্জেন্ট রিয়াজুল ইসলাম, এটিএসআই সুমন আলী ও এএসআই জামাল আহমেদ।
পুলিশ সূত্র জানায়, সারা দেশে একযোগে চলমান এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পাশাপাশি পুলিশ লাইন, ফাঁড়ি ও ট্রাফিক পুলিশের সমন্বয়ে দুপুর ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
