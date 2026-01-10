চুয়াডাঙ্গা কোর্টমোড়ে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্ট, জরিমানা ১৬ হাজার টাকা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে ট্রাফিক পুলিশের চেকপোস্ট বসিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে অবৈধ লাইসেন্স, হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের কাগজপত্র তল্লাশি করা হয়। পাশাপাশি যানবাহনের মাধ্যমে কোনো ধরনের অবৈধ মালামাল আনা-নেওয়া হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

অভিযানকালে দুটি মোটরসাইকেলের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা এবং দুটি মোটরসাইকেল হেলমেটবিহীন চালানোর অভিযোগে মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চেকপোস্ট ও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের এসআই প্রসেনজিৎ মন্ডল, এএসআই ইলিয়াস হোসেন, সার্জেন্ট রিয়াজুল ইসলাম, এটিএসআই সুমন আলী ও এএসআই জামাল আহমেদ।
পুলিশ সূত্র জানায়, সারা দেশে একযোগে চলমান এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পাশাপাশি পুলিশ লাইন, ফাঁড়ি ও ট্রাফিক পুলিশের সমন্বয়ে দুপুর ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

আমাদের ভেতরে কোনো বিভেদ নেই,  ধানের শীষ কে বিজয় করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ” 

এলাকার খবর

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়নে জামায়াতে ইসলামী ২ নং ওয়ার্ড সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

মেহেরপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক নিহত

এলাকার খবর

মেহেরপুরে শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More