চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মোড়ে লাইসেন্স হেলমেট বিহীন মোটরসাইকেল ও যানবাহন তল্লাশি অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্ট মোড় দোয়েল চত্বরে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যানবাহন তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিদিনের ন্যায় শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এসময় মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, ট্রাক, ইজিবাইকসহ অন্যান্য যানবাহন চেক করা হয়।
অভিযানে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে মোট ৬টি মামলায় মোটরসাইকেল চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসব মামলায় মোট ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই মো. হেলাল সরদার, এসআই মো. লিটন হোসেন ও সার্জেন্ট রিয়াজুল ইসলাম। এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ও দুর্ঘটনা কমাতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
