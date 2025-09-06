চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় চুরি সংঘটিত করার সময় হাতেনাতে চোর আটক

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় শনিবার ভোররাতে সাড়ে তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গা শহরের ১ নম্বর পানির ট্যাংকের গলির ভেতর অভিযান চালিয়ে তিন চোরকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশের টহল টিম। আটককৃতরা শহরের বিভিন্ন বাসা-বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে ছোটখাটো চুরির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে,পুলিশ সূত্রে জানা যায়,
চুয়াডাঙ্গা শহরের হাটকালুগঞ্জের মো. ডুকুর ছেলে শহিদুল ইসলাম (৪৫),শহরের সাদেকআলী মল্লিকপাড়ার মৃত মোকসেদ আলীর ছেলে সুমন (৪০) ও একই এলাকার সুমনের ছেলে সোহানুর রহমান (২১)
পুলিশ জানায়, চোর চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোটখাটো চুরি সংঘটিত করে আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টহল টিম এলাকায় অবস্থান নেয় এবং তাদের হাতে নাতে আটক করতে সক্ষম হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মো. আক্তার হোসেন। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান
এই চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খুঁজে বের করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
