চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে ৯নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন: সভাপতি মনি’র উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত আয়োজন।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত গড়ার প্রত্যয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র আয়োজনে ৯নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আরৎপট্টিতে অনুষ্ঠিত হয় এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সমাবেশ।

৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র এই কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনি।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইয়াসিন হাসান কাকন।
অনুষ্ঠানে প্রাধান্য প্রদানকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহামুদুল হক পল্টু।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান মুক্তু চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমেদ মালিক সুজন, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ শহিদুল হক বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আহসান আল-হাবিব বাপ্পি
অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ড নং–০৯ বিএনপি, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা’র সহ-সভাপতি মোঃ মতিয়ার রহমান।
প্রধান অতিথি মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনি নবগঠিত কমিটির উদ্দেশ্যে বলেন, “গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া এবং তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানের নির্দেশনা মেনে নবগঠিত এই কমিটি ওয়ার্ডের মানুষের অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।”
প্রাধান্য প্রদানকারী মোঃ মাহামুদুল হক পল্টু আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “এই কমিটি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় বিএনপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করবে।”
৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র এই কমিটি গঠনকে ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী

এলাকার খবর

কঠোর আইন বাতিলের দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির মানববন্ধন ও…

এলাকার খবর

মুজিবনগরে জাতীয় প্রানীসম্পদ সপ্তাহ ও প্রানীসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

এলাকার খবর

দামুড়হুদার চিৎলা, কার্পাসডাঙ্গা ও শিবপুরে অবৈধ ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান ভেঙে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More