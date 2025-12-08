চুয়াডাঙ্গা সদর থানার বিদায়ী ওসি খালেদুর রহমানকে বদলি সংবর্ধনা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অত্যন্ত জনপ্রিয় অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ খালেদুর রহমানকে বদলিতে বদলি সংবর্ধনা দিয়েছে থানা পুলিশ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গত রোববার ৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় আয়োজিত এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত প্রমুখ।
থানার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান, পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) হোসেন আলী, এবং অন্যান্য এসআই, এএসআই, ও থানার সকল কর্মচারী। এছাড়া স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও বিদায়ী ওসিকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী ওসি খালেদুর রহমান তাঁর বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গার জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “আমি চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে নিরলসভাবে কাজ করেছি যাতে চুয়াডাঙ্গা থানার জনগণ শান্তিতে থাকে। আমার চাকরি জীবনে আমি শতভাগ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।”
তিনি আরও বলেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের জনগণ তাঁকে যেভাবে সহায়তা করেছে, তার জন্য তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।
খালেদুর রহমান গত ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করেন।
তিনি ২০০৫ সালে এসআই ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ঢাকা, রাজশাহী, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় যোগদানের আগে তিনি ঢাকা কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি (তদন্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি যশোরের স্টেডিয়ামপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সেনা কর্মকর্তা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

জীবননগরে যুবদল ও ছাত্রদলের নির্বাচনী কর্মশালা

এলাকার খবর

পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হতে বদলীজনিত বিদায়ী সহকর্মীদের আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা

এলাকার খবর

কুষ্টিয়ায় আধুনিক রেলওয়ে স্টেশনের দাবিতে আলোচনা সভা 

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More