চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। অদ্য বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অডিটোরিয়াম রুমে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রায় চার শতাধিক নবীন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে প্রোগ্রামটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক জনাব গোলাম জাকারিয়া।
প্রধান আলোচক তার বক্তব্যে বলেন, “আমাদের নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। শুধুমাত্র লেখাপড়ায় নয়, বরং সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শবান ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তোমরাই আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে—তবেই জুলাই আন্দোলনের শহীদদের রক্তের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাগর আহমেদ, জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম এবং জেলা অর্থ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা সাহিত্য সম্পাদক আবু রায়হান।

প্রধান অতিথি নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুইজন ছেলে এবং দুইজন মেয়ে সকলের উদ্দেশ্যে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি পারভেজ আলম এবং সঞ্চালনা করেন কলেজ শাখার সেক্রেটারি মাসুদুর রহমান।

