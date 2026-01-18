চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোডে পুলিশ সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট অভিযান, জরিমানা ৫ হাজার ৫০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোডে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনে চেকপোস্ট অভিযান পরিচালনা করেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল, বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি চালানো হয়। একই সঙ্গে অবৈধ মালামাল পরিবহন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলে জানানো হয়।
এ সময় লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর দায়ে দুইজন চালককে মোট ৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মাসফি, ওয়ারেন্ট অফিসার আশরাফুল আলম, সার্জেন্ট রাকিব, সার্জেন্ট বেলাল, সার্জেন্ট সাব্বির, টি আই হাসান মল্লিক, সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান এবং এসআই রকিবুল ইসলাম।
স্থানীয়রা জানান, এ ধরনের নিয়মিত অভিযান সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
